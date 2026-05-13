Первый замруководителя СУ СКР по Пензенской области провел прием граждан

Пенза, 13 мая 2026. PenzaNews. Первый заместитель руководителя следственного управления СКР по Пензенской области Петр Юдин провел личный прием граждан.

«На личный прием обратились жители домов, расположенных в Первомайском районе города Пензы, признанных аварийными, по вопросу проведения экспертизы состояния жилых помещений. В настоящее время в следственном управлении расследуется уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей сотрудниками администрации и УЖКХ города Пензы, связанного с расселением аварийных домов (ст. 293 УК РФ)», — говорится в сообщении, размещенном на сайте СУ СКР по региону.

В нем поясняется, что с гражданами обсудили ход расследования дела и варианты переезда в квартиры маневренного фонда.

«На личный прием обратились жители одного из поселков Бессоновского района по вопросам расследования уголовного дела о ненадлежащем состоянии дороги, ведущей к населенному пункту. С гражданами обсуждена сложившаяся ситуация и ход расследования уголовного дела», — добавляется в тексте.

В сообщении подчеркивается, что по всем поступившим в ходе приема граждан вопросам были даны разъяснения, рассмотрение обращений находится на контроле в аппарате следственного управления.