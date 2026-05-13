Первый замруководителя СУ СКР по Пензенской области провел прием граждан

12:01 | 13.05.2026 | Общество

Пенза, 13 мая 2026. PenzaNews. Первый заместитель руководителя следственного управления СКР по Пензенской области Петр Юдин провел личный прием граждан.

«На личный прием обратились жители домов, расположенных в Первомайском районе города Пензы, признанных аварийными, по вопросу проведения экспертизы состояния жилых помещений. В настоящее время в следственном управлении расследуется уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей сотрудниками администрации и УЖКХ города Пензы, связанного с расселением аварийных домов (ст. 293 УК РФ)», — говорится в сообщении, размещенном на сайте СУ СКР по региону.

В нем поясняется, что с гражданами обсудили ход расследования дела и варианты переезда в квартиры маневренного фонда.

«На личный прием обратились жители одного из поселков Бессоновского района по вопросам расследования уголовного дела о ненадлежащем состоянии дороги, ведущей к населенному пункту. С гражданами обсуждена сложившаяся ситуация и ход расследования уголовного дела», — добавляется в тексте.

В сообщении подчеркивается, что по всем поступившим в ходе приема граждан вопросам были даны разъяснения, рассмотрение обращений находится на контроле в аппарате следственного управления.


