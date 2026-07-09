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Гастрофестиваль «Битва вкусов» пройдет в Пензе 11-12 июля

12:24 | 09.07.2026 | Общество

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Пенза, 9 июля 2026. PenzaNews. Третий региональный гастрономический фестиваль «Битва вкусов», который должен был пройти в центральном парке культуры и отдыха имени В.Г. Белинского в Пензе в конце июня, но не состоялся из-за погодных условий, запланирован на 11-12 июля. Это следует из сообщения, размещенного на сайте министерства экономического развития и промышленности Пензенской области.

Гастрофестиваль «Битва вкусов» пройдет в Пензе 11-12 июля. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В фестивале примут участие более 20 региональных ресторанов. Это авторские проекты и семейные кафе, бистро и концептуальные заведения русской, европейской, азиатской и паназиатской кухни, а также уникальные локальные форматы, которые рождаются только в Пензе. Кроме того, на эко-ярмарке свою продукцию представят более 40 товаропроизводителей, а более 15 представителей локального бизнеса подготовят интерактивные зоны, розыгрыши и тематические активности для гостей», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в рамках мероприятия впервые состоится этап всероссийского проекта «Битва на кухне», в состав жюри войдет шеф-повар, телеведущий Александр Пушков.


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