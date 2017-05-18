Хоккеист Антон Слепышев впервые провел мастер-класс для юных спортсменов Заречного Спорт

Заречный, 18 мая 2017. PenzaNews. Уроженец Пензы, нападающий клуба НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» (Edmonton Oilers) Антон Слепышев впервые провел общий мастер-класс для юных спортсменов города Заречного Пензенской области.

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Занятие, в ходе которого начинающие хоккеисты смогли перенять игровые приемы у известного спортсмена, состоялось в минувшую среду, 17 мая, на ледовой арене спортивно-культурного комплекса «Союз».

Антон Слепышев периодически приезжает в Заречный и выходит на лед с отцом Владимиром Слепышевым, который тренирует одну из детских команд Заречного.

Нападающий клуба НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» отметил, что у многих юных зареченских хоккеистов есть потенциал.

По мнению Антона Слепышева, для развития юных хоккеистов необходимо организовывать как можно больше соревнований, в том числе выездных, сообщает управление общественных связей Заречного.