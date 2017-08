Алия Мустафина возвращается в спорт после рождения ребенка

Почему я решила вернуться в спорт? Да потому что я скучаю скучаю по вам девчонки(отметила только кто есть на фото, вообще их на много больше), по тренерам, которые со мной работали столько лет, скучаю по спортивной форме (а то пресс как будто растворился, ну и все остальные мышцы тоже), скучаю по выступлениям. Конечно желания проверить свои силы присутствует огромное) после травм получилось восстановиться, и интересно, получиться ли после рождения Алисы надеюсь что да) хочу сказать спасибо федерации спортивной гимнастики России, за то что позволили мне начать тренироваться сразу на круглом настрой боевой, желания хоть отбавляй, хватит на всех))) Но я поняла, что если бы я так не скучала по всему что связано с гимнастикой, даже и не пыталась бы.

