Алия Мустафина возвращается в спорт после рождения ребенка

Пенза, 30 августа 2017. PenzaNews. Двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина, которая до перерыва в карьере в связи с рождением ребенка тренировалась в Пензе, возвращается в спортивную гимнастику.
«Почему я решила вернуться в спорт? Да потому что я скучаю — скучаю по вам девчонки (отметила только, кто есть на фото, вообще их на много больше), по тренерам, которые со мной работали столько лет, скучаю по спортивной форме (а то пресс как будто растворился, ну и все остальные мышцы тоже), скучаю по выступлениям», — написала Алия Мустафина в Instagram.
Гимнастка добавила, что у нее получилось восстановиться после травм и теперь она надеется прийти в прежнюю форму после родов.
«Хочу сказать спасибо федерации спортивной гимнастики России, за то что позволили мне начать тренироваться сразу на «Круглом». Настрой боевой, желания хоть отбавляй, хватит на всех. Но я поняла, что если бы я так не скучала по всему, что связано с гимнастикой, даже и не пыталась бы», — отметила Алия Мустафина.