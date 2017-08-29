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Алия Мустафина возвращается в спорт после рождения ребенка

10:25 | 30.08.2017 | Спорт

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Пенза, 30 августа 2017. PenzaNews. Двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина, которая до перерыва в карьере в связи с рождением ребенка тренировалась в Пензе, возвращается в спортивную гимнастику.

Алия Мустафина возвращается в спорт после рождения ребенка

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Почему я решила вернуться в спорт? Да потому что я скучаю — скучаю по вам девчонки (отметила только, кто есть на фото, вообще их на много больше), по тренерам, которые со мной работали столько лет, скучаю по спортивной форме (а то пресс как будто растворился, ну и все остальные мышцы тоже), скучаю по выступлениям», — написала Алия Мустафина в Instagram.

Гимнастка добавила, что у нее получилось восстановиться после травм и теперь она надеется прийти в прежнюю форму после родов.

«Хочу сказать спасибо федерации спортивной гимнастики России, за то что позволили мне начать тренироваться сразу на «Круглом». Настрой боевой, желания хоть отбавляй, хватит на всех. Но я поняла, что если бы я так не скучала по всему, что связано с гимнастикой, даже и не пыталась бы», — отметила Алия Мустафина.

Почему я решила вернуться в спорт? Да потому что я скучаю скучаю по вам девчонки(отметила только кто есть на фото, вообще их на много больше), по тренерам, которые со мной работали столько лет, скучаю по спортивной форме (а то пресс как будто растворился, ну и все остальные мышцы тоже), скучаю по выступлениям. Конечно желания проверить свои силы присутствует огромное) после травм получилось восстановиться, и интересно, получиться ли после рождения Алисы надеюсь что да) хочу сказать спасибо федерации спортивной гимнастики России, за то что позволили мне начать тренироваться сразу на круглом настрой боевой, желания хоть отбавляй, хватит на всех))) Но я поняла, что если бы я так не скучала по всему что связано с гимнастикой, даже и не пыталась бы.

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Ожидается, что спортсменка приступит к тренировкам на базе «Озеро Круглое» с предстоящего воскресенья, 3 сентября.

Девушка намерена подготовиться к чемпионату Европы, который пройдет в Глазго в августе 2018 года.
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