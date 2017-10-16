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Пензенский «Дизель» на выезде разгромил «Челмет»

08:20 | 16.10.2017 | Спорт

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Пенза, 16 октября 2017. PenzaNews. Пензенский «Дизель» выиграл у команды «Челмет» со счетом 6:1 в результате матча, который прошел в рамках регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги во дворце спорта «Юность» в Челябинске в минувшее воскресенье, 15 октября.

Пензенский «Дизель» на выезде разгромил «Челмет»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

На второй минуте игрок «Дизеля» Илья Громов набросил от синей линии и шайба, не коснувшись игроков, попала в ворота.

Спустя несколько атак пензенская команда вновь отличилась. Партнеры разыграли шайбу, в результате чего Дмитрию Бойчуку оставалось лишь замкнуть передачу по пустым воротам. На 16-й минуте Андрей Алексеев поразил дальний угол, после чего произошла рокировка Кирилла Кузьмина на Владислава Сухачева.

Во втором периоде на 28-й минуте Никита Иванов оказался в месте отскока и отправил шайбу в ворота. Таким образом, счет стал 4:0.

В третьем отрезке на 47-й минуте дубль оформил Дмитрий Бойчук, замкнув передачу из-за ворот. Ассистентским хет-триком отметился Иван Захарчук.

Единственную шайбу в ворота пензенцев забросил Артем Мелихов, когда «Челмет» играл в меньшинстве.

Прямо перед сиреной ворота челябинской команды порязил игрок «Дизеля» Александр Тарасов.
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