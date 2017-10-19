Пензенский «Дизелист» уступил «Белгороду» в домашнем матче Спорт

Пенза, 19 октября 2017. PenzaNews. Пензенский «Дизелист» уступил «Белгороду» в домашнем матче первенства Национальной молодежной хоккейной лиги сезона 2017–2018 годов, который состоялся в минувшую среду, 18 октября.

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Встреча завершилась со счетом 1:4.

Первую шайбу на второй минуте матча забросил игрок «Дизелиста» Михаил Потапов.

Ответить хоккеисты «Белгорода» смогли лишь во втором периоде — с разницей в три минуты отличились Иван Данилов и Андрей Волков.

Третья шайба в ворота «Дизелиста» залетела в середине финальной двадцатиминутки после удара Николая Леня.

Точку во встрече поставил Руслан Корнишин, который забил гол в пустые ворота на последней минуте матча.

Вторая игра «Дизелиста» с «Белгородом» состоится в Пензе вечером в четверг, 19 октября.