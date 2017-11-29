Пензенская «Юность» прервала победную серию «Надежды-2» в ЧР по баскетболу Спорт

Пенза, 29 ноября 2017. PenzaNews. Пензенская «Юность» одержала победу над оренбургской «Надеждой-2» в домашнем матче чемпионата России по баскетболу среди женских команд Суперлиги второго дивизиона, состоявшемся в минувший вторник, 28 ноября.

Фото: пресс-служба БК «Юность»

Таким образом, в Пензе была прервана победная серия оренбургской команды из 13 выигранных встреч подряд. При этом днем ранее «Юность» уступила «Надежде-2» со счетом 65:76.

«На этот раз наша команда действовала более уверенно, убрав эмоции и добавив дисциплины, что вкупе и позволило добиться положительного результата. Первый период завершился в пользу подопечных Дмитрия Нестеровского — 20:16. Еще на пять очков хозяйкам площадки удалось оторваться во второй четверти, на большой перерыв они ушли с преимуществом в девять очков», — прокомментировала пресс-атташе БК «Юность» Елена Никитина.

По ее словам, баскетболистки «Юности» сумели сдержать натиск соперниц и довели игру до победы с крупной разницей в счете — 74:52.

«Юность» набрала 23 очка и поднялась на вторую строчку в турнирной таблице. Впереди у команды длительная серия выездных матчей по маршруту «Казань — Ростов-на-Дону — Курск — Иваново — Ногинск», — добавила Елена Никитина.