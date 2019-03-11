Алия Мустафина и Денис Аблязин завоевали медали ЧР в Пензе Спорт

Пенза, 11 марта 2019. PenzaNews. Алия Мустафина и Денис Аблязин, выступающие за Пензенскую область параллельным зачетом, завоевали награды на домашнем чемпионате России по спортивной гимнастике, завершившемся в «Буртасах».

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В дополнение к «бронзе» в многоборье Алия Мустафина заняла третье место в вольных упражнениях, заработав 13,133 балла.

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Тренировка участниц чемпионата России по спортивной гимнастике

В этом виде ее опередили Ангелина Мельникова из Воронежской области, получившая за свое выступление 13,600 балла, и Лилия Ахаимова из Санкт-Петербурга — 13,233.

Денис Аблязин стал бронзовым призером на кольцах, разделив третье место с Никитой Игнатьевым, представляющим Кемеровскую и Новосибирскую области. Их оценка — 14,133 балла.

«Золото» в этом виде выиграл Никита Нагорный, защищающий честь Москвы и Ростовской области, с оценкой 14,266 балла. Вторым стал Илья Кибартас из Владимирской области — 14,133.