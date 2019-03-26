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Пензенские спортсмены проведут мастер-классы для школьников

08:38 | 26.03.2019 | Спорт

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Пенза, 26 марта 2019. PenzaNews. Фестиваль мастер-классов «Автограф-шоу «Сурское созвездие» состоится в школе имени М.Ю. Лермонтова в микрорайоне «Город Спутник» в селе Засечном Пензенской области во вторник, 26 марта.

Пензенские спортсмены проведут мастер-классы для школьников. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Победители и призеры первенств России, Европы и мира расскажут школьникам о том, как работать над собой и добиваться высоких результатов.

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Мастер-класс по каратэ-до проведут победители соревнований всероссийского и международного уровня Владислав Талдыкин, Маргарита Мещерякова и Виктория Галкина.

Показательные выступления и занятие по мини-футболу представят спортсменки клуба «Лагуна-УОР», чемпионки России Мария и Екатерина Самойловы, Яна Зимирова и Анна Яллякова.

Также со своим направлением участников фестиваля познакомят президент и вице-президент региональной федерации спортивной аэробики Денис и Елена Тришины, сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.

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