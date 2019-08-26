Никита Нагорный выиграл «золото» на Кубке России по спортивной гимнастике в Пензе Спорт

Пенза, 26 августа 2019. PenzaNews. Никита Нагорный, выступающий за Москву и Ростовскую область, завоевал «золото» в личном многоборье на Кубке России по спортивной гимнастике в Пензе.

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Его результат составил 174,429 балла.

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Вторым стал Иван Стретович, представляющий Новосибирскую и Московскую области. Его выступление судьи оценили в 171,795 балла.

На третью ступень пьедестала почета поднялся Артур Далалоян из Москвы, получивший 171,231 балла.

Кубок России по спортивной гимнастике стартовал в Пензе в минувшую пятницу, 23 сентября. Соревнования проходят на базе дворца спорта «Буртасы».

Завершатся состязания во вторник, 27 августа.