Защитник Илья Неколенко пополнил состав пензенского «Дизеля» Спорт

Пенза, 23 декабря 2019. PenzaNews. Защитник Илья Неколенко, выступавший с начала сезона 2019–2020 годов в чемпионате «Высшей хоккейной лиги – Кубок Шелкового пути» за китайский «ОРДЖИ», будет играть за пензенский «Дизель».

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Контракт с ним подписан до конца сезона.

«В ближайшее время собираюсь тренироваться по индивидуальной программе на льду и в тренажерном зале, буду набирать форму, а уже после Нового года присоединюсь к команде, буду готовиться к матчам», — пояснил Илья Неколенко.

По его словам, в Пензе он был лишь один раз — во время выездной игры, но знаком с генеральным менеджером Сергеем Лопушанским, поэтому практически сразу согласился на предложение перейти в клуб.

Комментируя подходы к хоккею в России и за рубежом, спортсмен, который до китайской команды год провел в США и Канаде, сказал, что в первую очередь все зависит от тренера.

«Например, в «ОРДЖИ» сейчас работает американец Гэри Грэм, который придерживается заокеанской методики — минимум тренировок и больше выходных. С российскими специалистами я не работал уже два года, поэтому, наверное, подзабыл, как это — постоянно тренироваться», — цитирует Илью Неколенко пресс-служба «Дизеля».

Илья Неколенко — воспитанник московской школы хоккея. На взрослом уровне выступал в КХЛ за мытищинский «Атлант», московский «Спартак», череповецкую «Северсталь», новокузнецкий «Металлург», новосибирскую «Сибирь», «Югру» из Ханты-Мансийска и нижнекамский «Нефтехимик».

Также играл в ВХЛ за московские «Крылья Советов», ижевскую «Ижсталь», курганское «Зауралье», ангарский «Ермак» и тюменский «Рубин».

Сезон 2018–2019 провел за океаном, текущий начинал в «ОРДЖИ».

На счету игрока 92 матча в КХЛ — 2 гола, 4 передачи, а также 52 игры в ВХЛ — 2 гола, 9 передач. В текущем сезона сыграл в 26 играх, отдал 6 передач.