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Нападающий Александр Денежкин перешел в пензенский «Дизель»

09:05 | 25.06.2020 | Спорт

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Пенза, 25 июня 2020. PenzaNews. 28-летний нападающий Александр Денежкин будет играть за пензенский «Дизель», выступающий в чемпионате Высшей хоккейной лиге.

Нападающий Александр Денежкин перешел в пензенский «Дизель». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба клуба, спортсмен является воспитанником московской школы хоккей. Он начинал в детских командах «Динамо», после чего перебрался в ЦСКА.

На взрослом уровне выступал в ВХЛ за московские «Крылья советов», красноярский «Сокол», «СКА-Карелия» из Кондопоги, «Динамо» из Санкт-Петербурга и ХК «Рязань». Всего на его счету 249 матчей и 98 очков в Высшей хоккейной лиге.

Прошлый сезон Александр Денежкин провел в тольяттинской «Ладе». Нападающий выходил на лед 38 раз, набрал 14 очков (8 голов и 6 передач). Также на его счету 38 игр в КХЛ за столичный «Спартак» и подольский «Витязь» (1 гол и 2 передачи).

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