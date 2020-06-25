Нападающий Александр Денежкин перешел в пензенский «Дизель» Спорт

Пенза, 25 июня 2020. PenzaNews. 28-летний нападающий Александр Денежкин будет играть за пензенский «Дизель», выступающий в чемпионате Высшей хоккейной лиге.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба клуба, спортсмен является воспитанником московской школы хоккей. Он начинал в детских командах «Динамо», после чего перебрался в ЦСКА.

На взрослом уровне выступал в ВХЛ за московские «Крылья советов», красноярский «Сокол», «СКА-Карелия» из Кондопоги, «Динамо» из Санкт-Петербурга и ХК «Рязань». Всего на его счету 249 матчей и 98 очков в Высшей хоккейной лиге.

Прошлый сезон Александр Денежкин провел в тольяттинской «Ладе». Нападающий выходил на лед 38 раз, набрал 14 очков (8 голов и 6 передач). Также на его счету 38 игр в КХЛ за столичный «Спартак» и подольский «Витязь» (1 гол и 2 передачи).