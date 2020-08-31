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Пензенская «Лагуна-УОР» стала второй на Кубке России по мини-футболу

09:57 | 31.08.2020 | Спорт

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Пенза, 31 августа 2020. PenzaNews. Пензенский клуб «Лагуна-УОР» занял второе место на Кубке России по мини-футболу среди женских команд, уступив дома в финальном матче «Авроре» из Санкт-Петербурга со счетом 0:3.

Пензенская «Лагуна-УОР» стала второй на Кубке России по мини-футболу. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Комментируя итоги турнира, главный тренер МФК «Лагуна-УОР» Михаил Крюков не смог скрыть разочарования.

«Все уже привыкли, что «Лагуна-УОР» постоянно борется за золотые медали, но в этом году после пандемии у нас ничего не получилось. [...] Очень тяжело все это принять, и я, честно говоря, даже не знаю, как с этим бороться», — сказал он.

По словам наставника, «команду как будто подменили».

«Но мы продолжим работать, что нам остается, если, конечно, руководство еще будет доверять нынешнему тренерскому штабу», — отметил Михаил Крюков.

Он пояснил, что футболисток ждет краткосрочной отпуск, после которого стартует подготовка к предварительному этапу Кубка России.

«Будем работать, стремиться и доказывать, что этот сезон стал в большей степени случайностью. Будем что-то менять, особенно в отношении и психологии», — цитирует Михаила Крюкова пресс-служба Ассоциации мини-футбола России.

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