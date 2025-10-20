21:02:26 Понедельник, 20 октября
В Пензе предлагается увеличить финансирование на реализацию проекта «Детский спорт»

13:00 | 20.10.2025 | Спорт

Пенза, 20 октября 2025. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы, заместитель секретаря реготделения «Единой России» Денис Соболев предложил заложить в муниципальном бюджете на будущий год дополнительные средства на реализацию проекта «Детский спорт», инициированного партией, чтобы увеличить число дворовых площадок для занятий футболом, волейболом и баскетболом, а также количество тренеров, занимающихся с детьми в период каникул. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте представительного органа муниципального образования в понедельник, 20 октября.

В Пензе предлагается увеличить финансирование на реализацию проекта «Детский спорт». Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Дворовый спорт набрал большую популярность среди пензенских школьников: летом ребята охотно проводят время на площадках, где под руководством опытных наставников осваивают навыки игры в футбол, волейбол, баскетбол. Состязания между дворовыми командами на уровне районов города и итоговая городская спартакиада дают подросткам возможность показать себя», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что летом текущего года занятия для юных спортсменов в Пензе проводились на 20 площадках.

«Денис Соболев выступил с инициативой об увеличении в 2026 году числа спортивных площадок до 30 для того, чтобы больше пензенских детей и подростков могли заняться спортом под руководством специалистов и правильно организовать свой досуг в летние каникулы. На эти цели в городском бюджете на следующий год планируется предусмотреть дополнительно 548 тыс. рублей», — сказано в сообщении.

В тексте поясняется, что вопрос о размере финансирования проекта «Детский спорт» будет рассмотрен депутатами гордумы на сессии в декабре при утверждении бюджета Пензы.

Денис Соболев выразил уверенность в том, что решение о выделении дополнительных средств на эти цели будет поддержано депутатами.

«Оздоровление детей, вовлечение их в занятия спортом и физкультурой очень важны для подрастающего поколения, и наша задача — создавать условия для этого», — сказал Денис Соболев, слова которого приводятся в сообщении.


