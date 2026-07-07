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Олег Денисов проконтролировал ход работ на стройплощадках ФОКа и бассейна в Пензе

10:18 | 07.07.2026 | Спорт

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Пенза, 7 июля 2026. PenzaNews. Глава Пензы Олег Денисов проконтролировал ход работ на стройплощадках двух спортивных объектов — физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне Шуист и плавательного бассейна в Заре.

Олег Денисов проконтролировал ход работ на стройплощадках ФОКа и бассейна в Пензе

Фото: канал Олега Денисова в мессенджере «Макс»

«Подрядчик уже залил фундаментную плиту под спортзал будущего ФОКа. Следующий шаг — устройство основания для административно-бытовых помещений», — написал Олег Денисов в своем канале в мессенджере «Макс» утром во вторник, 7 июля.

Он добавил, что на стройплощадке в Заре забили сваи.

«Ведутся подготовительные работы для заливки монолитной плиты под бассейн. Бетонные работы планируем завершить до 23 июля, после чего начнем монтаж самого сооружения», — уточнил глава региона.

Олег Денисов отметил, что работы на обоих объектах ведутся строго по графику.

«Несмотря на летнюю жару, уже сейчас поставил задачу приобрести модульные котельные, чтобы обеспечить своевременный запуск систем отопления с наступлением холодов. Соберем обе модульные конструкции в сентябре», — сообщил он.

По словам главы Пензы, ФОК после оснащения всем необходимым оборудованием планируется ввести в эксплуатацию к ноябрю, бассейн — к декабрю текущего года.

«Подрядчика нацелил на активную работу для соблюдения всех сроков», — добавил Олег Денисов.


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