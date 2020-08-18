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Производство яиц в Пензенской области в январе-июле выросло на 14,6%

12:33 | 18.08.2020 | АПК

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Пенза, 18 августа 2020. PenzaNews. Объемы производства яиц в Пензенской области за январь-июль 2020 года составили 181,6 млн. штук, что на 14,6% больше, чем за аналогичный период 2019-го. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

Производство яиц в Пензенской области в январе-июле выросло на 14,6%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 46,2% от общего объема. С января по июль текущего года ими произведено 83,8 млн. штук яиц, что на 10,2% больше, чем годом ранее.

В хозяйствах населения произведено 34% от общего объема — 61,8 млн. штук. Они демонстрируют негативную динамику: производство уменьшилось на 0,8%.

На долю крестьянских хозяйств и индивидуальных предпринимателей приходится 19,8% от общего объема. Ими произведено почти 36 млн. штук яиц, что на 78,7% больше, чем за январь-июль 2019 года.

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