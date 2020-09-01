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В Пензенской области намолочено около 2,8 млн. тонн зерна

09:56 | 01.09.2020 | АПК

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Пенза, 1 сентября 2020. PenzaNews. Аграрии Пензенской области намолотили около 2,8 млн. тонн зерновых и зернобобовых культур. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона.

В Пензенской области намолочено около 2,8 млн. тонн зерна. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Средняя урожайность в регионе превышает 39 центнеров с га», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что год назад к началу осени было намолочено около 1,7 млн. тонн зерновых и зернобобовых культур, средняя урожайность была ниже — 24 центнера с га.

«Намолочено 1 млн. 583,7 тыс. тонн озимой пшеницы, 24,7 тыс. тонн озимой ржи, 917 тонн озимой тритикале, валовой сбор яровой пшеницы составляет 576,1 тыс. тонн, ячменя — 469,1 тыс. тонн, получено 56,4 тыс. тонн овса, 55 тыс. тонн гороха», — уточнили в Минсельхозе.

В ведомстве добавили, что наиболее высокая урожайность — 49 центнеров с га — отмечается в Башмаковском и Бековском районах.

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