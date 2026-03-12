18:36:44 Четверг, 12 марта
В Пензе возбуждено уголовное дело по факту травмирования женщины при падении наледи с крыши дома

11:56 | 12.03.2026 | Происшествия

Пенза, 12 марта 2026. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в Пензе по факту травмирования женщины в результате падения на нее наледи с крыши многоквартирного дома на улице Циолковского.

В Пензе возбуждено уголовное дело по факту травмирования женщины при падении наледи с крыши дома

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пензенской области

«По данным следствия, днем 11 марта 2026 года с крыши жилого дома на улице Циолковского в городе Пензе на женщину, находившуюся на тротуаре, упала наледь. В результате 68-летняя потерпевшая получила телесные повреждения, квалифицирующиеся как причинившие тяжкий вред здоровью», — говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что следователями и криминалистами регионального управления проведен осмотр места происшествия, выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

«По подозрению в совершении указанного преступления задержан директор управляющей компании. В настоящее время решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения. В рамках расследования уголовного дела будет дана оценка действиям (бездействию) лиц, ответственных за содержание здания», — сказано в тексте.


