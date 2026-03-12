Два человека погибли, один пострадал в ДТП под Пензой Происшествия

Пенза, 12 марта 2026. PenzaNews. Два человека погибли, один пострадал в результате столкновения автомобилей «Lada Granta» и «Skoda Rapid», которое произошло на 6 км дороги «Пенза — Шемышейка — Лопатино» в Пензенском районе утром в четверг, 12 марта.

Фото: управление Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области

Как следует из сообщения, размещенного в Telegram-канале управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области, за рулем отечественной легковушки находился мужчина 1973 года рождения, иномаркой управлял мужчина 1963 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «Lada Granta» и его пассажир – женщина 1951 года рождения скончались на месте. Водитель автомобиля «Skoda Rapid» получил телесные повреждения, после оказания медицинской помощи отпущен», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в настоящее время на месте работают сотрудники полиции, которые выясняют все обстоятельства произошедшего.