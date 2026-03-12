Фестиваль «Абашевские узоры» пройдет в Пензе 21-23 августа Культура

Пенза, 12 марта 2026. PenzaNews. Международный фестиваль этнического творчества «Абашевские узоры» пройдет на Юбилейной площади Пензы с 21 по 23 августа. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

«В Год единства народов России Пенза снова станет местом, где переплетутся нити традиций, заиграют краски народного искусства. Как и обещал, проведем второй этнофестиваль «Абашевские узоры». Делюсь подробностями — он состоится на Юбилейной площади 21-23 августа», — написал глава региона в своем Telegram-канале в четверг, 12 марта.

По его словам, теперь творческие коллективы для выступлений будет определять художественный совет, куда вошли представители органов власти и пензенские артисты-народники.

«Планируется пригласить на «Абашевские узоры» ведущих исполнителей фолка нашей страны — как широко известных, так и набирающих популярность, а также гостей из Беларуси и Узбекистана. Конечно, на большую сцену выйдут и народные коллективы из Пензенской области», — отметил губернатор.

«Поставил задачу в этом году провести фестиваль более масштабно. Это касается музыкальной программы, ярмарки и других зон праздника. Сейчас мы закладываем традиции «Абашевских узоров». Важно искать новые креативные подходы, чтобы этническое творчество во всех его проявлениях нашло отклик в сердцах как можно большего числа людей», — подчеркнул Олег Мельниченко.