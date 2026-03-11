В Земетчинском районе завершено расследование дела о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть водителя грузовика Криминал

Пенза, 11 марта 2026. PenzaNews. Расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда», возбужденного по факту смерти 58-летнего водителя грузовика, который получил травмы при выполнении разгрузочных работ в рабочем поселке Земетчино Пензенской области, завершено.

«По данным следствия, 25 сентября 2025 года на территории предприятия, расположенного в рабочем поселке Земетчино, водитель грузовой автомашины, принадлежащей индивидуальному предпринимателю, при выгрузке зерна упал с перекладины прицепа. От полученных телесных повреждений 58-летний мужчина через несколько дней скончался в больнице. В ходе следствия установлено, что работы проводились в условиях необеспечения потерпевшего средствами индивидуальной защиты от падения с высоты, непроведения оценок профессионального риска на рабочем месте водителя грузового автомобиля. Вину в совершении инкриминируемого деяния обвиняемый признал», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.