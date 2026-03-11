00:40:30 Четверг, 12 марта
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Земетчинском районе завершено расследование дела о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть водителя грузовика

14:52 | 11.03.2026 | Криминал

Печать

Пенза, 11 марта 2026. PenzaNews. Расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда», возбужденного по факту смерти 58-летнего водителя грузовика, который получил травмы при выполнении разгрузочных работ в рабочем поселке Земетчино Пензенской области, завершено.

В Земетчинском районе завершено расследование дела о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть водителя грузовика. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, 25 сентября 2025 года на территории предприятия, расположенного в рабочем поселке Земетчино, водитель грузовой автомашины, принадлежащей индивидуальному предпринимателю, при выгрузке зерна упал с перекладины прицепа. От полученных телесных повреждений 58-летний мужчина через несколько дней скончался в больнице. В ходе следствия установлено, что работы проводились в условиях необеспечения потерпевшего средствами индивидуальной защиты от падения с высоты, непроведения оценок профессионального риска на рабочем месте водителя грузового автомобиля. Вину в совершении инкриминируемого деяния обвиняемый признал», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.


Читайте также
Житель Пензы, угнавший автомобиль сестры, проведет 3,5 года в колонии общего режима В Пензе росгвардейцы задержали мужчину, который устроил дебош в баре
В Заречном дворник угрожал коллеге убийством из-за плохой уборки льда, возбуждено уголовное дело Уголовное дело возбуждено против пензенца, который незаконно хранил пистолет и патроны
В Роспотребнадзоре сообщили о многочисленных обращениях граждан по поводу концерта в ККЗ «Пенза» 1 марта В Кузнецке мужчина угнал автомобиль, чтобы покататься
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама