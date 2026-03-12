Олег Мельниченко посетил пензенский колледж транспортных технологий Образование

Пенза, 12 марта 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко посетил колледж транспортных технологий, где осмотрел учебные мастерские, ознакомился с направлениями подготовки и работой по военно-патриотическому воспитанию.

Фото: Pnzreg.ru

«Оценил развитие пензенского колледжа транспортных технологий. 76% выпускников трудоустраиваются по специальности. Это говорит о качественной подготовке рабочих и специалистов среднего звена для транспортной отрасли, а также системы МЧС и востребованности их на рынке труда», — написал глава региона в своем Telegram-канале в минувшую среду, 11 марта.

Он напомнил, что благодаря нацпроекту «Образование» в 2022 году в колледже были созданы учебные мастерские, оснащенные всем необходимым оборудованием.

Олег Мельниченко подчеркнул, что обновлять материально-техническую базу, обучать студентов на производстве, внедрять новые образовательные программы активно помогают предприятия-работодатели.

«Из уникального — для подготовки спасателей в колледже есть свой скалодром. Будущие электрики изучают устройство и управление БПЛА. Кроме того, студенты проходят первоначальные навыки военной подготовки под руководством ветеранов СВО. Опыт и знания бойцов мы начали применять первыми в стране благодаря региональной программе профессиональной переподготовки и запустившему лекционный процесс обществу «Знание», — отметил губернатор.

По его словам, пензенский колледж транспортных технологий — это «настоящий центр воспитания патриотичной и общественно активной молодежи».

«Пообщался с представителями отряда «Тигр», «Поискового движения России», «Движения первых». Ребята занимаются полезным и нужным делом. Поддержал ряд новых проектов, а также поручил организовать на базе колледжа секцию самбо. Развитие должно продолжаться», — написал Олег Мельниченко.