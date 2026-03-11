Бывший главный бухгалтер «ОАПХ» осуждена на 3,5 года колонии за мошенничество Криминал

Пенза, 11 марта 2026. PenzaNews. Железнодорожный районный суд Пензы назначил наказание в виде 3,5 лет колонии общего режима бывшему главному бухгалтеру АО «Областной агропромышленный холдинг» («ОАПХ») по делу о мошенничестве в особо крупном размере, которое было расследовано следственным отделом УФСБ России по Пензенской области.

«По делу установлено, что подсудимая, являясь главным бухгалтером АО «Областной агропромышленный холдинг», в период с августа 2024 года по июль 2025 года совершила хищение денежных средств компании на общую сумму 7 млн. 431 тыс. 688 рублей. Женщина, пользуясь доверием руководства и имея доступ к платежной системе (в том числе к служебному телефону директора, на который приходили коды подтверждения), изготавливала фиктивные платежные поручения. Она переводила денежные средства с расчетных счетов подконтрольных обществу организаций на ее личный банковский счет. Основанием платежей подсудимая указывала несуществующие гражданско-правовые договоры на оказание бухгалтерских услуг, которые не требовали дополнительной оплаты», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что в судебном заседании подсудимая вину признала, похищенные средства она потратила на бытовые нужды, погашение кредитов и лечение ребенка.

«В соответствии с позицией государственного обвинителя суд назначил ей наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отсрочкой от отбывания наказания до достижения ребенка 14-летнего возраста. Также суд удовлетворил исковые требования представителя потерпевшего о взыскании с подсудимой ущерба на сумму 7 млн. 431 тыс. 688 рублей. Приговор не вступил в законную силу», — сказано в тексте.