Бывший инспектор Госавтоинспекции, насмерть сбивший мужчину в центре Пензы, получил 7 лет колонии общего режима

17:38 | 13.03.2026 | Криминал

Пенза, 13 марта 2026. PenzaNews. Наказание в виде 7 лет колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года назначено бывшему инспектору Госавтоинспекции, который насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе в центре Пензы и скрылся с места происшествия.

Бывший инспектор Госавтоинспекции, насмерть сбивший мужчину в центре Пензы, получил 7 лет колонии общего режима. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«В суде установлено, что в октябре 2025 года в ночное время подсудимый, управлявший автомобилем «ВАЗ-2114», принадлежащим его матери, на перекрестке улиц Московской и Кураева нарушил правила дорожного движения и совершил наезд на 39-летнего мужчину, переходившего дорогу по пешеходному переходу. От полученных травм потерпевший скончался на месте ДТП, а водитель скрылся с места происшествия», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем отмечается, что подсудимый свою вину признал полностью.

«Подсудимый [...] пояснил, что отвлекся от дороги, и не успел затормозить и избежать наезда на пешехода, а после ДТП находился в шоковом и дезориентированном состоянии. В соответствии с позицией государственного обвинителя судом ему назначено наказание 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года. Кроме того, подсудимый должен будет выплатить близким погибшего свыше 2 млн. рублей. Приговор не вступил в законную силу», — сказано в тексте.


