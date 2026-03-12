Прокуратура контролирует расследование дела о травмировании женщины при падении наледи с крыши дома на улице Циолковского в Пензе Происшествия

Пенза, 12 марта 2026. PenzaNews. Прокуратура взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту травмирования женщины при падении наледи с крыши многоквартирного дома на улице Циолковского в Пензе.

«По предварительной информации, днем 11 марта 2026 года с крыши жилого дома на улице Циолковского в городе Пензе на 68-летнюю женщину, вышедшую из магазина, упала наледь. Она получила телесные повреждения и была госпитализирована. Прокуратура Октябрьского района города Пензы организовала проведение проверки по данному факту. В связи с ненадлежащим выполнением управляющей компанией обязанностей по очистке кровли крыши данного многоквартирного дома от снега и наледи прокурор вносил руководителю ООО «Пензенская компания по обслуживанию жилого фонда» представления. Также прокуратура направила материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ. [...] Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

По информации пресс-службы регионального следственного управления СКР, директор управляющей компании задержан, в настоящее время решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.

«Следователями и криминалистами регионального управления проведен осмотр места происшествия, выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в рамках расследования уголовного дела будет дана оценка действиям (бездействию) лиц, ответственных за содержание здания.