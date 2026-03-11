00:40:51 Четверг, 12 марта
В ходе эпидрасследования по случаям острой кишечной инфекции у детей в школе №78 Пензы выявлены нарушения санитарных требований в пищеблоке

17:37 | 11.03.2026 | Общество

Пенза, 11 марта 2026. PenzaNews. Нарушения санитарных требований в пищеблоке выявлены в ходе эпидемиологического расследования, организованного управлением Роспотребнадзора по Пензенской области в связи с регистрацией случаев острой кишечной инфекции у детей в средней школе №78 Пензы в феврале 2026 года.

В ходе эпидрасследования по случаям острой кишечной инфекции у детей в школе №78 Пензы выявлены нарушения санитарных требований в пищеблоке. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Управление Роспотребнадзора по Пензенской области информирует о ходе проведения эпидемиологического расследования в связи с регистрацией случаев острой кишечной инфекции (ОКИ) у детей в МБОУ СОШ №78 города Пензы. Результаты лабораторного обследования показали, что причиной заболевания стал норовирус 2 генотипа. В ходе расследования выявлены нарушения санитарных требований на пищеблоке. В связи с выявленными нарушениями приняты административные меры в отношении ответственных лиц», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства в среду, 11 марта.

В нем добавляется, что ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Пензенской области.


