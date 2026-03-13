15:44:24 Пятница, 13 марта
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!
СРОЧНО Министр образования Пензенской области Алексей Фомин отправлен в отставку

Уголовное дело возбуждено по факту гибели 7 человек от отравления угарным газом в Пензенской области

11:24 | 13.03.2026 | Происшествия

Печать

Пенза, 13 марта 2026. PenzaNews. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 7 человек от отравления угарным газом в многоквартирном доме в деревне Заречной Мокшанского района Пензенской области.

Уголовное дело возбуждено по факту гибели 7 человек от отравления угарным газом в Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«13 марта 2026 года в многоквартирном доме в деревне Заречной Мокшанского района обнаружены тела семи местных жителей. При осмотре каких-либо телесных повреждений на погибших не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы. По предварительным данным, причина произошедшего связана с эксплуатацией газового оборудования. [...] Возбуждено уголовное дело [...] по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)», — говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Читайте также

Прокуратура начала проверку по факту гибели 7 человек от отравления угарным газом в Пензенской области

«В рамках расследования уголовного дела будет исследовано техническое состояние газового оборудования в жилых помещениях, условия его эксплуатации и обслуживания», — сказано в пресс-релизе.

Ранее губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что, по предварительной версии, к гибели людей привел неисправный дымоход.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших.

Губернатор дал поручение министерству финансов и министерству труда, соцзащиты и демографии Пензенской области оказать родственникам всю необходимую помощь, выделив по 1 млн. рублей.


Читайте также
В Пензе работник СТО похитил инструменты и сдал их в комиссионный магазин Пензу украсят более 260 тыс. однолетних цветов
Анастасия Асташкина покинула пост замглавы администрации Пензы по земельным и градостроительным вопросам В Беково пожилая женщина госпитализирована после наезда автомобиля
В Пензе мужчина угрожал супруге убийством, возбуждено уголовное дело Мошенники выманили у жительницы Пензы 950 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама