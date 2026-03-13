Уголовное дело возбуждено по факту гибели 7 человек от отравления угарным газом в Пензенской области Происшествия

Пенза, 13 марта 2026. PenzaNews. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 7 человек от отравления угарным газом в многоквартирном доме в деревне Заречной Мокшанского района Пензенской области.

«13 марта 2026 года в многоквартирном доме в деревне Заречной Мокшанского района обнаружены тела семи местных жителей. При осмотре каких-либо телесных повреждений на погибших не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы. По предварительным данным, причина произошедшего связана с эксплуатацией газового оборудования. [...] Возбуждено уголовное дело [...] по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)», — говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

«В рамках расследования уголовного дела будет исследовано техническое состояние газового оборудования в жилых помещениях, условия его эксплуатации и обслуживания», — сказано в пресс-релизе.

Ранее губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что, по предварительной версии, к гибели людей привел неисправный дымоход.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших.

Губернатор дал поручение министерству финансов и министерству труда, соцзащиты и демографии Пензенской области оказать родственникам всю необходимую помощь, выделив по 1 млн. рублей.