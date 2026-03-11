00:40:58 Четверг, 12 марта
В Пензенской области завершился первый этап всероссийских командно-штабных учений

18:19 | 11.03.2026 | Общество

Пенза, 11 марта 2026. PenzaNews. Мероприятия в рамках первого этапа двухдневных всероссийских командно-штабных учений по безаварийному пропуску весеннего половодья, а также предупреждению природных пожаров прошли в Пензенской области в среду, 11 марта.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

По легенде, из-за резкого повышения температуры началось интенсивное таяние снега, что привело к подъему уровня воды в реках — Суре, Старой Суре и Пензе. В зону подтопления попало 3 тыс. 759 домов, в которых проживают 17 тыс. 570 человек. Кроме того, оказались затопленными участки автодорог общей протяженностью 7,5 км, что нарушило транспортное сообщение между населенными пунктами.

В первый день учений прошел смотр готовности сил и средств территориальной подсистемы РСЧС, а также аэромобильной группировки главного управления МЧС России по Пензенской области. Спасатели и специалисты экстренных служб продемонстрировали готовность техники и оборудования, предназначенных для применения в паводкоопасный период.

Комплекс практических мероприятий включал инженерные работы по чернению и распиловке льда для ослабления ледового поля и предотвращения заторов, спасательные операции на воде, эвакуацию пострадавших из условной зоны бедствия в пункты временного размещения, организацию контроля санитарно-эпидемиологической обстановки в зоне паводка, отработку системы оповещения населения о возникновении чрезвычайной ситуации.

Особое внимание в ходе учений уделено мониторингу складывающейся обстановки. Для объективного контроля за динамикой развития паводка и состоянием гидротехнических сооружений активно применяются беспилотные авиационные системы.

Командно-штабные учения позволят на практике проверить готовность всех экстренных служб региона к безаварийному пропуску весеннего половодья и защите населения от возможных паводковых рисков и ландшафтных пожаров, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Пензенской области.


