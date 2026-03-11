В Пензе пожилая женщина передала 700 тыс. рублей незнакомцу, думая, что помогает сестре Криминал

Пенза, 11 марта 2026. PenzaNews. Жительница Пензы 1946 года рождения лишилась 700 тыс. рублей, поверив «сотруднице медицинской организации», которая по телефону сообщила, что сестра пенсионерки пострадала в ДТП и для эффективного лечения необходимо через курьера передать деньги.

«Испугавшись за сестру, пенсионерка, [...] следуя указаниям неизвестной, взяла свои сбережения и передала их мужчине-курьеру на пороге своей квартиры. О том, что стала жертвой обмана, она поняла после того, как лично поговорила с родственницей и убедилась, что с ней все в порядке. Общая сумма ущерба составила 700 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».