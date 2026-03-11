00:40:23 Четверг, 12 марта
В Пензе пожилая женщина передала 700 тыс. рублей незнакомцу, думая, что помогает сестре

13:14 | 11.03.2026 | Криминал

Пенза, 11 марта 2026. PenzaNews. Жительница Пензы 1946 года рождения лишилась 700 тыс. рублей, поверив «сотруднице медицинской организации», которая по телефону сообщила, что сестра пенсионерки пострадала в ДТП и для эффективного лечения необходимо через курьера передать деньги.

В Пензе пожилая женщина передала 700 тыс. рублей незнакомцу, думая, что помогает сестре. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Испугавшись за сестру, пенсионерка, [...] следуя указаниям неизвестной, взяла свои сбережения и передала их мужчине-курьеру на пороге своей квартиры. О том, что стала жертвой обмана, она поняла после того, как лично поговорила с родственницей и убедилась, что с ней все в порядке. Общая сумма ущерба составила 700 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


