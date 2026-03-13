В Пензе открыта обновленная галерея почета работников ЖКХ

18:05 | 13.03.2026 | ЖКХ

Пенза, 13 марта 2026. PenzaNews. Торжественная церемония открытия обновленной галереи почета работников жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области состоялась в преддверии профессионального праздника, который представители отрасли будут отмечать в предстоящее воскресенье.

Фото: Pgduma.ru

Всего в галерею занесены фотографии и фамилии 22 отличившихся сотрудников предприятий, а также названия 8 лучших учреждений.

В церемонии приняли участие председатель правительства Пензенской области Николай Симонов, заместитель председателя Законодательного собрания региона Павел Куликов, министр ЖКХ и гражданской защиты населения области Михаил Панюхин, глава Пензы Олег Денисов и временно исполняющий полномочия председателя Пензенской городской думы Сергей Васянин.

Работников ЖКХ поблагодарили за добросовестный труд, после чего были вручены свидетельства о занесении в галерею почета.

Завершилось мероприятие общим фотографированием.


