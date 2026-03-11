12:48:52 Среда, 11 марта
Олег Мельниченко объявил о начале в Пензенской области месячника по благоустройству

09:56 | 11.03.2026 | ЖКХ

Пенза, 11 марта 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко объявил о начале в регионе месячника по благоустройству.

Фото: Pnzreg.ru

«Начинаем месячник по благоустройству. Обычно мы традиционно до 22 апреля порядок наводим окончательно, то есть у нас есть условно 40 дней на то, чтобы провести необходимые работы. Это касается не только Пензы, но и других муниципалитетов», — сказал Олег Мельниченко в ходе заседания регионального правительства, которое состоялось в минувший вторник, 10 марта.

«Надо ворошить и вывозить снег, очищать междворовые территории. Я вижу, что снег вывозят, но нужно эту динамику сохранять», — добавил он.

Глава региона поручил привлечь к этой работе сотрудников предприятий и организаций.

«Нужно мобилизовать трудовые коллективы, вести работу с привлечением их сил и возможностей, всех поднимать на подвиг. График исполнения составить, тщательно контролировать. Все министры должны для контроля лично выезжать на закрепленные за ними территории, в том числе и по субботам», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.


