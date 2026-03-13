Житель Пензенской области осужден за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности Криминал

Пенза, 13 марта 2026. PenzaNews. Наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением обращений и иных материалов в сети интернет, на срок три года назначено жителю Пензенской области, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

«Установлено, что злоумышленник разместил в сети интернет материалы, содержащие совокупность лингвистических и психологических признаков побуждения к совершению насильственных действий в отношении отдельной социальной группы населения», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело было возбуждено и расследовано следственным отделом УФСБ России по Пензенской области, приговор в законную силу пока не вступил.