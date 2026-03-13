Прокуратура выявила нарушения в школе №78 Пензы после массового заболевания детей, возбуждено уголовное дело Происшествия

Пенза, 13 марта 2026. PenzaNews. Прокуратура выявила нарушения санитарно-эпидемиологических норм и правил в средней школе №78 Пензы после регистрации случаев острой кишечной инфекции у детей в феврале 2026 года, на основании материалов органов прокуратуры возбуждено уголовное дело.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Прокуратура Октябрьского района города Пензы провела проверку обстоятельств массового заболевания учащихся МБОУ СОШ №78. [...] К проведению проверки привлекались специалисты управления Роспотребнадзора по Пензенской области. Установлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм и правил, повлекшие распространение инфекции среди несовершеннолетних. Прокуратура внесла представления руководителю организации, оказывающей услуги по питанию обучающихся, а также директору МБОУ СОШ №78 города Пензы и начальнику управления образования города Пензы. Также надзорное ведомство направило материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам возбуждено уголовное дело. [...] Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры», — говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального надзорного ведомства.

По информации пресс-службы СУ СКР по Пензенской области, уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».

«По данным следствия, в феврале 2026 года несколько учащихся муниципального общеобразовательного учреждения, находящегося на территории Октябрьского района города Пензы, обратились в больницу для оказания квалифицированной медицинской помощи в связи с появлением симптомов, свойственных инфекционным заболеваниям. Расследование уголовного дела продолжается. Следователями и криминалистами регионального управления выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказано в пресс-релизе.