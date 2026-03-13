15:44:17 Пятница, 13 марта
СРОЧНО Министр образования Пензенской области Алексей Фомин отправлен в отставку

Прокуратура начала проверку по факту гибели 7 человек от отравления угарным газом в Пензенской области

11:01 | 13.03.2026 | Происшествия

Пенза, 13 марта 2026. PenzaNews. Прокуратура организовала проверку по факту гибели 7 человек от отравления угарным газом в деревне Заречной Мокшанского района Пензенской области. Об этом сообщается на сайте регионального надзорного ведомства.

Прокуратура начала проверку по факту гибели 7 человек от отравления угарным газом в Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, в ночь с 12 на 13 марта 2026 года в деревне Заречной Мокшанского района в многоквартирном жилом доме 7 местных жителей погибли от отравления угарным газом. Прокуратура района организовала проведение проверочных мероприятий», — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что для координации деятельности служб и правоохранительных органов на место происшествия выехал заместитель прокурора области Евгений Новиков.

«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Надзорное ведомство даст оценку действиям ответственных лиц, в том числе на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности эксплуатации газового оборудования. По ее результатам при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Также на контроле надзорного ведомства находится ход организованной по данному факту процессуальной проверки», — сказано в тексте.

Ранее губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что, по предварительной версии, к гибели людей привел неисправный дымоход.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших.

Губернатор дал поручение министерству финансов и министерству труда, соцзащиты и демографии Пензенской области оказать родственникам всю необходимую помощь, выделив по 1 млн. рублей.


