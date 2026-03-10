Инвестиции в основной капитал в Пензенской области в 2025 году составили около 137,9 млрд. рублей Экономика

Пенза, 10 марта 2026. PenzaNews. Инвестиции в основной капитал за январь-декабрь 2025 года составили в Пензенской области около 137,9 млрд. рублей, что в сопоставимой оценке на 11% меньше по сравнению с предыдущим годом. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В видовой структуре преобладали инвестиции на приобретение и модернизацию машин и оборудования, включая хозяйственный инвентарь и другие объекты, — 57,5 млрд. рублей (41,7% в общем объеме).

Значительный объем инвестиций был направлен на строительство зданий и сооружений, а также на возведение жилья — 40,2 млрд. рублей и 35,3 млрд. рублей соответственно (доля в общем объеме — 29,2% и 25,6%).

Инвестиции в объекты интеллектуальной собственности составили менее 1 млрд. рублей (0,7%), прочие — 3,8 млрд. рублей (2,8%).

Кроме того, инвестиции в непроизведенные нефинансовые активы по предприятиям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, составили, по данным Пензастата, 652,6 млн. рублей, в том числе затраты на приобретение земли и объектов природопользования — 433,1 млн. рублей, контрактов, договоров аренды, лицензий, деловой репутации организаций, деловых связей — 219,5 млн. рублей.

Затраты на приобретение основных средств, бывших в употреблении у других юридических и физических лиц, и объектов незавершенного строительства по предприятиям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, составили 1,7 млрд. рублей.