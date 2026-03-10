22:22:21 Вторник, 10 марта
В пензенском правительстве обсудили работу по развитию инфраструктуры и благоустройству городов

16:02 | 10.03.2026 | ЖКХ

Пенза, 10 марта 2026. PenzaNews. Развитие инфраструктуры и благоустройство городов Пензенской области стали главными темами заседания регионального правительства, которое провел губернатор Олег Мельниченко.

Фото: Pnzreg.ru

«На сегодняшнем заседании областного правительства обсудили работу по развитию инфраструктуры и благоустройству наших городов. В минувшем году Пензенской области решением президиума правительственной комиссии по региональному развитию РФ были выделены казначейские инфраструктурные кредиты. В Кузнецке построены сети водоотведения и котельная для микрорайона «Взлетный», а также сети водоснабжения и водоотведения для микрорайона «Нарышкино». В Пензе — магистральный водопровод в районе улиц Измайлова и Ново-Казанской. Общая сумма направленных на эти объекты средств — порядка 422 млн. рублей», — написал глава региона в своем Telegram-канале во вторник, 10 марта.

Он уточнил, что протяженность новых сетей составляет 20 км.

«Не помню, чтобы мы делали такие объемы, причем за 5 месяцев. Это очень достойные показатели», — отметил руководитель субъекта федерации.

Олег Мельниченко добавил, что в 2026 году также предстоит активно потрудиться над комплексным развитием территорий.

«Будем прокладывать сети водоснабжения и водоотведения в областном центре на улице Окружной. В 2027 году планируем завершить строительство, а также спроектировать и построить котельную», — сообщил губернатор.

Он также поручил дать старт месячнику по благоустройству территорий.

«Первоочередная задача — вывоз снега. Попросил привлечь к этой работе коллективы наших предприятий и организаций, поднять земляков на трудовой подвиг. Вклад в поддержание чистоты и порядка на родной земле должны вносить все пензенцы, с учетом своих сил и возможностей», — подчеркнул Олег Мельниченко.


