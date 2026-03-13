Министр образования Пензенской области Алексей Фомин отправлен в отставку Политика

Пенза, 13 марта 2026. PenzaNews. Министр образования Пензенской области Алексей Фомин отправлен в отставку. Соответствующее решение принял губернатор Олег Мельниченко.

«Сообщил на заседании регионального правительства о своем решении освободить Алексея Николаевича Фомина от должности министра образования Пензенской области. Считаю, что он не проявил себя как эффективный руководитель и беззубая политика министерства привела к появлению ряда проблем в сфере образования. Провалы в воспитательной работе, в организации питания школьников и ремонта образовательных учреждений говорят о сбоях в системе и слабом личном контроле со стороны министра. Если вопрос касается образования и здоровья наших детей, нет времени ждать, когда руководитель начнет работать эффективно. Моя принципиальная позиция — нам нужен новый креативный и высокорезультативный министр, который наведет порядок», — написал глава региона в своем Telegram-канале в пятницу, 13 марта.

«В короткие сроки внесу кандидатуру исполняющего обязанности министра для последующего ее согласования Рособрнадзором и министерством просвещения РФ», — добавил Олег Мельниченко.

Алексей Фомин возглавлял министерство образования Пензенской области с конца декабря 2024 года: сначала он был исполняющим обязанности министра, в феврале 2025-го избавился от приставки и.о.

В конце января 2026 года губернатор Олег Мельниченко объявил выговоры ряду чиновников, в том числе и Алексею Фомину. Он получил выговор за срыв сроков заключения контрактов на питание учеников. По словам главы региона, проблема затронула 50 школ Пензы.