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Олег Мельниченко потребовал контролировать ситуацию с обеспечением топливом аграриев Пензенской области

09:02 | 11.07.2026 | АПК

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Пенза, 11 июля 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко потребовал держать на постоянном контроле ситуацию с обеспечением сельхозтоваропроизводителей топливом во время уборочной кампании.

Олег Мельниченко потребовал контролировать ситуацию с обеспечением топливом аграриев Пензенской области

Фото: Pnzreg.ru

«В настоящее время, как мне докладывают, проблем с дизтопливом нет. Лимит топлива на уборочную обеспечен в полном объеме, поставки уже идут. Однако ситуацию нужно контролировать. Поручаю региональному Минсельхозу совместно с муниципалитетами создать районные штабы по организации уборки урожая. Нужно оказывать всю необходимую помощь нашим аграриям», — сказал он в ходе заседания правительства Пензенской области, состоявшегося в минувшую пятницу, 10 июля.

Олег Мельниченко сообщил, что он лично возглавит областной штаб.

«Будем все детально контролировать и помогать нашим сельхозпроизводителям, что самое главное», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.


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