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В Пензенской области мошенницы из Интернета обманули мужчину при оформлении кредита

12:27 | 23.12.2016 | Криминал

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Пенза, 23 декабря 2016. PenzaNews. Полицейские принимают меры по установлению личности женщин, которые подозреваются в хищении денег 57-летнего жителя Камешкирского района Пензенской области путем ввода его в заблуждение относительно порядка оформления заявки на кредит.

В Пензенской области мошенницы из Интернета обманули мужчину при оформлении кредита

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«На одном из сайтов в Интернете мужчина оформил заявку на получение кредита. Через некоторое время на его сотовый телефон позвонила неизвестная, которая представилась брокером финансовой компании. Она сказала, что поможет с оформление кредита. Затем позвонила другая незнакомка, которая назвалась менеджером и предложила перечислить 7 тыс. рублей за оформление документов. Впоследствии лжеброкер позвонила снова и сообщила о необходимости оплатить налоги в сумме 5 тыс. рублей, которые следует перечислить по тем же реквизитам», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД РФ по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что впоследствии мужчина пытался связаться с незнакомками, однако их контактные телефоны не отвечали.

«По данному факту проводится проверка», — сказали в полиции.
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