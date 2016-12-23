В Пензенской области мошенницы из Интернета обманули мужчину при оформлении кредита Криминал

Пенза, 23 декабря 2016. PenzaNews. Полицейские принимают меры по установлению личности женщин, которые подозреваются в хищении денег 57-летнего жителя Камешкирского района Пензенской области путем ввода его в заблуждение относительно порядка оформления заявки на кредит.

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«На одном из сайтов в Интернете мужчина оформил заявку на получение кредита. Через некоторое время на его сотовый телефон позвонила неизвестная, которая представилась брокером финансовой компании. Она сказала, что поможет с оформление кредита. Затем позвонила другая незнакомка, которая назвалась менеджером и предложила перечислить 7 тыс. рублей за оформление документов. Впоследствии лжеброкер позвонила снова и сообщила о необходимости оплатить налоги в сумме 5 тыс. рублей, которые следует перечислить по тем же реквизитам», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД РФ по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что впоследствии мужчина пытался связаться с незнакомками, однако их контактные телефоны не отвечали.

«По данному факту проводится проверка», — сказали в полиции.