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Вступил в силу приговор жителю Наровчата, получившему реальный срок за кражу денег с карты участника СВО

15:03 | 03.07.2026 | Криминал

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Пенза, 3 июля 2026. PenzaNews. Приговор, в соответствии с которым 46-летний житель села Наровчат Пензенской области получил 1 год колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 4 месяца 16 дней за кражу денег с банковской карты участника специальной военной операции, вступил в законную силу. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Наровчатского районного суда.

Вступил в силу приговор жителю Наровчата, получившему реальный срок за кражу денег с карты участника СВО. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что 28-29 мая 2025 года осужденный [...] вместе с потерпевшим распивали спиртные напитки. Осужденный несколько раз ходил в магазин для приобретения спиртного и закуски, расплачиваясь банковской картой потерпевшего, на которой были денежные средства, полученные им за ранение на СВО», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что, вернувшись из магазина в очередной раз, мужчина обнаружил дверь в квартиру потерпевшего закрытой и на его звонки никто не отвечал, тогда он решил воспользоваться тем, что карта осталась у него, и потратил с нее более 203 тыс. рублей.

Из сообщения следует, что преступление было совершено мужчиной при наличии неисполненного в отношении него приговора в части дополнительного наказания.

«Окончательное наказание в отношении него было назначено по совокупности приговоров. [...] Приговор был обжалован осужденным. Апелляционная инстанция оставила приговор Наровчатского районного суда без изменения, жалобу осужденного — без удовлетворения», — отмечается в тексте.


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