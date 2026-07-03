Вступил в силу приговор жителю Наровчата, получившему реальный срок за кражу денег с карты участника СВО Криминал

Пенза, 3 июля 2026. PenzaNews. Приговор, в соответствии с которым 46-летний житель села Наровчат Пензенской области получил 1 год колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 4 месяца 16 дней за кражу денег с банковской карты участника специальной военной операции, вступил в законную силу. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Наровчатского районного суда.

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«Установлено, что 28-29 мая 2025 года осужденный [...] вместе с потерпевшим распивали спиртные напитки. Осужденный несколько раз ходил в магазин для приобретения спиртного и закуски, расплачиваясь банковской картой потерпевшего, на которой были денежные средства, полученные им за ранение на СВО», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что, вернувшись из магазина в очередной раз, мужчина обнаружил дверь в квартиру потерпевшего закрытой и на его звонки никто не отвечал, тогда он решил воспользоваться тем, что карта осталась у него, и потратил с нее более 203 тыс. рублей.

Из сообщения следует, что преступление было совершено мужчиной при наличии неисполненного в отношении него приговора в части дополнительного наказания.

«Окончательное наказание в отношении него было назначено по совокупности приговоров. [...] Приговор был обжалован осужденным. Апелляционная инстанция оставила приговор Наровчатского районного суда без изменения, жалобу осужденного — без удовлетворения», — отмечается в тексте.