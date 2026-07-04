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В Заречном молодой человек перевел мошенникам сбережения бабушки в надежде заработать денег

12:17 | 04.07.2026 | Криминал

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Пенза, 4 июля 2026. PenzaNews. Житель Заречного Пензенской области 2008 года рождения перевел мошенникам сбережения бабушки в сумме 412 тыс. рублей в надежде заработать денег.

В Заречном молодой человек перевел мошенникам сбережения бабушки в надежде заработать денег. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по региону, молодой человек нашел в интернете объявление, в котором предлагалось писать различные тексты за плату, и перешел по ссылке.

«Вскоре с ним связалась неизвестная женщина, которая сообщила, что для начала работы необходимо зарегистрироваться в специальном приложении. Для активации личного кабинета необходимо было внести на депозит 12 тыс. рублей. Гражданка убедила юношу, что после активации деньги вернутся», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что, следуя указаниям злоумышленницы, молодой человек перевел деньги с карты бабушки.

В тексте отмечается, что затем зареченец связался с мужчиной, контакты которого дала собеседница, и рассказал, что деньги не вернулись, в ответ тот убедил его перевести еще 400 тыс. рублей.

«Однако денежные средства не вернулись, а «работодатели» перестали выходить на связь. Узнав о неправомерных действиях, бабушка юноши незамедлительно обратилась в правоохранительные органы», — поясняется в сообщении.

В нем уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


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