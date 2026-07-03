Олег Мельниченко поделился с коллегами из регионов ПФО опытом Пензенской области в сфере поддержки участников СВО Общество

Пенза, 3 июля 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поделился опытом региона в сфере поддержки участников специальной военной операции и членов их семей на выездном заседании совета округа, которое полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров провел в Пензе в пятницу, 3 июля.

Фото: Pfo.gov.ru

«В правительстве Пензенской области состоялось выездное заседание совета округа, на котором главы регионов ПФО под руководством полномочного представителя президента Игоря Анатольевича Комарова обсудили совершенствование социальной адаптации и поддержки вернувшихся домой участников СВО. Благодарен, что вопрос рассматривают в Пензенском регионе, где мы выстраиваем межведомственную систему работы. Поделился нашим опытом», — написал Олег Мельниченко в своем канале в мессенджере «Макс».

Он отметил, что связующим звеном между участником боевых действий и социально значимыми учреждениями выступают специалист фонда «Защитники Отечества» и куратор от муниципалитета.

«Они выявляют потребности бойца сразу после возвращения с фронта, не дожидаясь обращения. Дальнейшую работу органов власти, общественных организаций и волонтеров координируют межведомственные комиссии во всех муниципалитетах, а на региональном уровне — межведомственная комиссия при губернаторе, где рассматриваем системные вопросы и конкретные ситуации», — пояснил руководитель субъекта федерации.

Олег Мельниченко добавил, что в Пензенской области также реализуется проект «Сурское мужество», предусматривающий адаптацию ветеранов СВО с инвалидностью после тяжелой травмы.

«Разработали новую меру поддержки в сфере реабилитации — региональный сертификат на санаторно-курортное лечение в санаториях Пензенской области. Со следующего года принимать ветеранов СВО и их родных будет наш санаторий «Тарханы» в Пятигорске, который благодаря действиям областного правительства и прокуратуры возвращен в государственную собственность», — сообщил губернатор.

Он особо обратил внимание на то, что в регионе реализуется кадровый проект «Герои Пензенского края», который позволяет использовать потенциал участников боевых действий в государственном и муниципальном управлении.

«В органах власти трудятся 34 человека, а всего благодаря региональной поддержке трудоустроено 1 тыс. 96 ветеранов специальной военной операции», — уточнил Олег Мельниченко.

Губернатор подчеркнул, что без внимания не остается ни один участник СВО.

«Продолжим развивать систему оказания социальной помощи, чтобы защитники Родины быстрее и легче адаптировались к мирной жизни», — заверил он.