18:42:35 Пятница, 3 июля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Олег Мельниченко поделился с коллегами из регионов ПФО опытом Пензенской области в сфере поддержки участников СВО

16:00 | 03.07.2026 | Общество

Печать

Пенза, 3 июля 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поделился опытом региона в сфере поддержки участников специальной военной операции и членов их семей на выездном заседании совета округа, которое полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров провел в Пензе в пятницу, 3 июля.

Олег Мельниченко поделился с коллегами из регионов ПФО опытом Пензенской области в сфере поддержки участников СВО

Фото: Pfo.gov.ru

«В правительстве Пензенской области состоялось выездное заседание совета округа, на котором главы регионов ПФО под руководством полномочного представителя президента Игоря Анатольевича Комарова обсудили совершенствование социальной адаптации и поддержки вернувшихся домой участников СВО. Благодарен, что вопрос рассматривают в Пензенском регионе, где мы выстраиваем межведомственную систему работы. Поделился нашим опытом», — написал Олег Мельниченко в своем канале в мессенджере «Макс».

Он отметил, что связующим звеном между участником боевых действий и социально значимыми учреждениями выступают специалист фонда «Защитники Отечества» и куратор от муниципалитета.

«Они выявляют потребности бойца сразу после возвращения с фронта, не дожидаясь обращения. Дальнейшую работу органов власти, общественных организаций и волонтеров координируют межведомственные комиссии во всех муниципалитетах, а на региональном уровне — межведомственная комиссия при губернаторе, где рассматриваем системные вопросы и конкретные ситуации», — пояснил руководитель субъекта федерации.

Олег Мельниченко добавил, что в Пензенской области также реализуется проект «Сурское мужество», предусматривающий адаптацию ветеранов СВО с инвалидностью после тяжелой травмы.

«Разработали новую меру поддержки в сфере реабилитации — региональный сертификат на санаторно-курортное лечение в санаториях Пензенской области. Со следующего года принимать ветеранов СВО и их родных будет наш санаторий «Тарханы» в Пятигорске, который благодаря действиям областного правительства и прокуратуры возвращен в государственную собственность», — сообщил губернатор.

Он особо обратил внимание на то, что в регионе реализуется кадровый проект «Герои Пензенского края», который позволяет использовать потенциал участников боевых действий в государственном и муниципальном управлении.

«В органах власти трудятся 34 человека, а всего благодаря региональной поддержке трудоустроено 1 тыс. 96 ветеранов специальной военной операции», — уточнил Олег Мельниченко.

Губернатор подчеркнул, что без внимания не остается ни один участник СВО.

«Продолжим развивать систему оказания социальной помощи, чтобы защитники Родины быстрее и легче адаптировались к мирной жизни», — заверил он.


Читайте также
Вступил в силу приговор жителю Наровчата, получившему реальный срок за кражу денег с карты участника СВО На улице Зарубина в Пензе обновили более 250 метров водопроводных сетей
В Сердобске бывший директор теплоснабжающей организации получил условный срок Житель Башмаковского района подозревается в мошенничестве при заключении соцконтракта
Житель Пензы получил 7 лет колонии за причинение смерти знакомому В Кузнецке женщина потратила деньги сожителя на онлайн-ставки, возбуждено уголовное дело
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама