Следователи СКР установят причастных к атаке беспилотников на предприятия в Пензе Криминал

Пенза, 2 июля 2026. PenzaNews. Следователи СКР будут расследовать очередные преступления украинских вооруженных формирований в отношении мирных жителей Херсонской, Пензенской областей, а также Луганской народной республики. Об этом говорится в сообщении, размещенном в канале Следственного комитета России в мессенджере «Макс» вечером в минувшую среду, 1 июля.

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«По сообщениям органов исполнительной власти, в результате целенаправленных атак ВФУ на населенные пункты Херсонской области пострадали восемь мирных жителей. В ЛНР шесть человек ранены вследствие ударов ВСУ по частному дому и гражданским автомобилям. Два человека пострадали при атаке с помощью беспилотников двух предприятий в Пензе», — сказано в тексте.

«Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений», — добавляется в нем.