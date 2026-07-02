Житель Пензенской области после общения с мошенникам снял со счета 800 тыс. рублей и передал их незнакомцу Криминал

Пенза, 2 июля 2026. PenzaNews. Житель Нижнеломовского района Пензенской области 1954 года рождения лишился 800 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонных мошенников.

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«По словам мужчины, ему позвонила неизвестная, представившись сотрудницей Роскомнадзора. Женщина сообщила, что на имя заявителя оформлена доверенность с электронной подписью. Чтобы избежать незаконных банковских операций, гражданка порекомендовала мужчине заблокировать все имеющиеся банковские счета. Через некоторое время пенсионеру поступил новый звонок от незнакомца, который представился руководителем Росфинмониторинга. Мужчина сообщил, что все денежные средства, хранящиеся на счетах заявителя, поддельные и подлежат проверке. Злоумышленник посоветовал снять все сбережения и передать их курьеру, назвав кодовое слово», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что после этого пенсионер отправился в банк, снял 800 тыс. рублей, упаковал деньги в полиэтиленовый пакет и передал его курьеру.

«Спустя несколько дней мужчина осознал, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию», — отмечается в тексте.

В сообщении указано, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».