В Пензе уложили асфальт от путепровода на улице 8 Марта до «Глобуса», на следующей неделе проведут работы в обратном направлении Общество

Пенза, 4 июля 2026. PenzaNews. Новый асфальт уложен на участке от путепровода на улице 8 Марта в Пензе до монумента «Глобус», на следующей неделе запланированы работы в обратном направлении. Об этом сообщил глава города Олег Денисов.

Фото: канал Олега Денисова в мессенджере «Макс»

«Ранним утром проконтролировал, с какими результатами дорожники завершают ночную смену на улице 8 Марта. Асфальт уложили от Арбековского путепровода в сторону центра до разворотного кольца у монумента «Глобус». Обновили покрытие и немного изменили горизонтальный профиль дороги, чтобы убрать застой воды, который случается здесь в сильный дождь. Половина работы выполнена: 20 тыс. кв. метров уже заасфальтировано. С понедельника идем в обратном направлении — от «Глобуса» до Арбековского путепровода. К концу недели планируем завершить», — написал он в своем канале в мессенджере «Макс» в субботу, 4 июля.

Олег Денисов добавил, что параллельно техника выходит на проспект Победы — на участок от колледжа транспортных технологий до улицы Фурманова.

«Фрезеруем верхний слой, ремонтируем колодцы, готовим основание под новый асфальт», — уточнил глава города.

Он отметил, что также стартуют работы на участке от дороги – дублера улицы Окружной до путепровода на улице Карпинского в обе стороны и по улице Свердлова — от улицы Калинина до улицы Маршала Крылова.

«Ремонтируем колодцы, частично меняем бортовой камень, обновляем асфальт», — пояснил Олег Денисов.

«Ремонт начнем ближе к обеду, когда основной поток машин схлынет. Дороги перекрывать не планируем, но неудобства все равно будут. Прошу отнестись с пониманием — делаем так, чтобы ездить по городу стало комфортнее», — написал глава Пензы.