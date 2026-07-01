Перчатка от скафандра Александра Самокутяева передана пензенскому планетарию Общество

Пенза, 1 июля 2026. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко передал пензенскому планетарию перчатку от скафандра летчика-космонавта, Героя России Александра Самокутяева, скончавшегося на 57-м году жизни 17 июня.

Фото: Pnzreg.ru

«Передал пензенскому планетарию новый экспонат, связанный с именем Александра Михайловича Самокутяева. Наш первый космонавт, носивший позывной «Тарханы», ушел из жизни совсем недавно. Святой долг жителей Пензенской области — хранить память о своем великом земляке. В свое время Александр Михайлович подарил мне перчатку от своего скафандра. Уверен, что она найдет достойное место в экспозиции планетария», — написал глава региона в своем канале в мессенджере «Макс» вечером в минувший вторник, 30 июня.

Он отметил, что новые поколения пензенцев должны помнить о беззаветном служении Александра Самокутяева Родине.

«Поручил министерству культуры и туризма Пензенской области подготовить концепцию дальнейшего развития зала, где размещена посвященная Александру Михайловичу экспозиция. Ряд новых экспонатов планетарию также предоставит аэрокосмический музей «Спутник», — добавил Олег Мельниченко.