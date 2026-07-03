В мэрии вручили ключи от новых квартир детям-сиротам Общество

Пенза, 3 июля 2026. PenzaNews. Глава Минтруда Пензенской области Алексей Качан, временно исполняющий полномочия председателя пензенской гордумы Сергей Васянин и глава города Олег Денисов вручили ключи от новых квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в ходе торжественного мероприятия, состоявшегося в мэрии.

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«Вручили ключи от новых квартир 14 ребятам — детям-сиротам и тем, кто остался без попечения родителей. Современные дома, готовый ремонт — теперь у них есть благоустроенное жилье, где можно строить планы и чувствовать себя уверенно», — написал Олег Денисов в своем канале в мессенджере «Макс» в минувший четверг, 2 июля.

Он добавил, что всего в 2026 году жилые помещения должны получить 49 человек.

«Оказание помощи стало возможным благодаря поддержке губернатора Олега Владимировича Мельниченко — на эти цели из регионального бюджета выделено 216 млн. рублей», — отметил глава города.

«Поздравил ребят с этим значимым событием. Пожелал, чтобы новый дом стал им по-настоящему родным и в нем всегда было тепло и уютно. Благополучия и счастливых дней вам, дорогие наши!» — написал Олег Денисов.