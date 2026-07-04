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Олег Денисов проконтролировал ход ремонта пищеблока в детсаду №21 в Пензе

09:06 | 04.07.2026 | Образование

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Пенза, 4 июля 2026. PenzaNews. Глава Пензы Олег Денисов лично проконтролировал ход работ по капитальному ремонту пищеблока в детском саду №21 на улице 8 Марта.

Олег Денисов проконтролировал ход ремонта пищеблока в детсаду №21 в Пензе

Фото: канал Олега Денисова в мессенджере «Макс»

«Здание 1985 года постройки. Строители говорят: плитка советская, крепкая, еле отбили. Но замена ей все равно нужна. Все должно быть современным, безопасным и удобным. Подрядчик продвигается с опережением графика, экватор работ пройден. Контролирует процесс руководство учреждения и управление образования. Планируем, что уже в первых числах августа дети смогут вернуться в любимый сад», — написал он в своем канале в мессенджере «Макс» в минувшую пятницу, 3 июля.

Олег Денисов уточнил, что в 2026 году город направил более 10 млн. рублей на капремонт трех пищеблоков в детских садах.

«Обновляем все от пола до потолка — свежая внутренняя отделка, инженерные системы: электрика, водоснабжение, отопление и вентиляция. Это одно из самых важных помещений: от него зависит, как будет организован процесс приготовления еды для наших малышей», — пояснил глава Пензы.

По его словам, до 2029 года планируется обновление пищеблоков еще шести учреждений.

«По ним уже разрабатывают проектно-сметную документацию», — добавил он.


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