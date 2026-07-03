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Житель Пензенской области стал фигурантом уголовного дела о публичных призывах к экстремизму

12:06 | 03.07.2026 | Криминал

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Пенза, 3 июля 2026. PenzaNews. Сотрудники УФСБ России по Пензенской области пресекли противоправную деятельность жителя региона 1992 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».

Житель Пензенской области стал фигурантом уголовного дела о публичных призывах к экстремизму. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что подозреваемый разместил в сети интернет материалы, содержащие совокупность лингвистических и психологических признаков побуждения к совершению насильственных действий в отношении отдельной социальной группы населения», — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

В нем отмечается, что уголовное дело возбуждено следственным отделом УФСБ.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигуранта и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», — добавляется в тексте.


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