В Пензенской области возбуждено уголовное дело после нападения на девушку-подростка на территории детсада Криминал

Пенза, 3 июля 2026. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» возбуждено после нападения на несовершеннолетнюю девушку 2012 года рождения на территории детского сада в Земетчинском районе Пензенской области, в совершении преступления подозревается 34-летняя дочь работницы учреждения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по региону.

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«По словам женщины, вечером она пришла в детский сад на работу к своей матери, чтобы проведать ее. Во время разговора мать пожаловалась, что подростки заходят на территорию детского сада и мешают ей работать. Вскоре на территорию снова пришли несовершеннолетние. Мать подозреваемой высказала им свое недовольство. Подростки, развернувшись, направились прочь. Однако подозреваемую возмутило их поведение, и она пошла за ними. Догнав одну из девушек, она схватила ее за волосы, повалила на землю и начала душить, угрожая убить», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что, успокоившись, женщина отпустила потерпевшую.

Из текста следует, что подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.